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З окупованих територій повернули ще трьох дітей

14 березня 2024, 15:22
З окупованих територій повернули ще трьох дітей
Фото:Facebook / Дмитро Муравський
Україна повернула на підконтрольну територію опікунську родину.

В сім’ї виховуються 3 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав в Telegram-каналі. 

"На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років", - йдеться в дописі. 

На окупованих територіях дітей змушували відвідувати російську школу - за відмову матері погрожували забрати дітей.

Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі, повідомив Прокудін. 

Ми також повідомляли, що вчора Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій.

 

Росіядітиокуповані територіїповернули

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