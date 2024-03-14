З окупованих територій повернули ще трьох дітей

Україна повернула на підконтрольну територію опікунську родину.

В сім’ї виховуються 3 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав в Telegram-каналі.

"На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років", - йдеться в дописі.

На окупованих територіях дітей змушували відвідувати російську школу - за відмову матері погрожували забрати дітей.

Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі, повідомив Прокудін.

Ми також повідомляли, що вчора Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій.