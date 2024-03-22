Україна повернула дев'ятьох дітей за посередництва Катару
Четверо з них – із дитячих будинків, віком від 3 до 10 років і одна 12-річна дівчинка.
Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав в Telegram-каналі.
"Нам вдалося повернути додому ще 9 українських дітей.
В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу", - йдеться в дописі.
Стало відомо, що дітей змушували ходити в російські школи, у яких розповідали, що немає самостійної держави Україна.
Єрмак написав, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює та подякував Катару за посередництво.
Минулого тижня Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих території.