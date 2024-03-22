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Україна повернула дев'ятьох дітей за посередництва Катару

22 березня 2024, 19:04
Україна повернула дев'ятьох дітей за посередництва Катару
Фото: Укрінформ
Сьогодні команда Bring Kids Back UA зустріла п'ятьох дітей, яких викрала росія, ще чотири дитини раніше повернулися з тимчасово окупованих територій.

Четверо з них – із дитячих будинків, віком від 3 до 10 років і одна 12-річна дівчинка. 

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав в Telegram-каналі. 

"Нам вдалося повернути додому ще 9 українських дітей.

В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу", - йдеться в дописі. 

Стало відомо, що дітей змушували ходити в російські школи, у яких розповідали, що немає самостійної держави Україна.

Єрмак написав, що міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює та подякував Катару за посередництво.

Минулого тижня Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих території.

 

Росіядітиповернули

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