Дрогобич працює над "нафтовою" мапою для туристів
Незвичайний путівник планують презентувати вже наприкінці березня, повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на директора місцевого туристичного інформаційного центру Ігоря Чаву,передає УКРІНФОРМ.
"Вам, напевно, відомо, що в XIX столітті промислова розробка нафтового родовища в місті Борислав (розташований за 13 кілометрів від Дрогобича – ред.) давала близько 4% світового видобутку нафти. І це дуже позначилося на нашому регіоні, а зокрема на нашому місті. У Бориславі вівся безпосередньо видобуток нафти, а Дрогобич був адміністративним і політичним центром. Багато будинків у місті з’явилися саме завдяки "чорному золоту", – розповів Чава.
На "нафтову" мапу Дрогобича буде нанесено близько 30-50 об’єктів, пов’язаних із цією стороною історії міста. Крім саме маршруту й позначених локацій, мапа коротко розповість про кожен із об’єктів. Новинка буде доступна двома мовами – українською та польською. Пізніше планується перекласти її й англійською. В майбутньому, якщо нафтовий туризм буде цікавим для гостей міста, ТІЦ планує й створення путівника з більш розширеною інформацією про об’єкти.
"Не можу поки розкрити всі карти – скажу тільки, що ця мапа буде сильно відрізнятися від усіх туристичних мап, які ви бачили раніше. "Нафтова" мапа, крім іншого, даватиме туристу знижку в одному з найкращих ресторанів міста, який розташований на вулиці, що з’явилася завдяки нафтовим магнатам", – анонсував директор ТІЦ.
Чава також зазначив, що цьогоріч Дрогобич стане учасником конференції "Нафтова спадщина діяльності Ігнація Лукасевича". Конференція стане частиною великого проєкту, який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна.
У межах проєкту заплановано створення мультимедійного путівника місцями, пов’язаними з діяльністю Лукасевича (Україна й Польща), а також розробка нового туристичного маршруту.
Нагадаємо, що на Львівщині на початку березня стартує проєкт "Школа Амбасадорів міста Дрогобича".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків