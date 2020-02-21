У Дрогобичі почне працювати школа амбасадорів міста

"Туристично-інформаційний центр Дрогобича запустив новий проєкт під назвою "Школа Амбасадорів міста Дрогобича". У межах проєкту кожен дрогобичанин матиме змогу пізнати історію Дрогобича і стати послом міста, щоб вміти презентувати його гостям та охочим"

На Львівщині на початку березня стартує проєкт "Школа Амбасадорів міста Дрогобича".

Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради з посиланням на директора Туристично-інформаційного центру міста Ігоря Чаву,передає УКРІНФОРМ.

"Туристично-інформаційний центр Дрогобича запустив новий проєкт під назвою "Школа Амбасадорів міста Дрогобича". У межах проєкту кожен дрогобичанин матиме змогу пізнати історію Дрогобича і стати послом міста, щоб вміти презентувати його гостям та охочим", – йдеться в повідомленні.

Програма проєкту передбачає 5 занять: 3 теоретичні та 2 – практичні. Викладачем стане художній керівник студентського театру "Альтер" Андрій Юркевич. Лекції будуть присвячені таким темам: "Локальна історія, екскурсійні переваги Дрогобича, пам’ятки", "Півтора міста". Дрогобич багатокультурний", "Постаті і легенди". Практичні заняття присвятять подорожам в міському просторі, а також створенню власного туристичного продукту.

Долучитися до "Школи Амбасадорів міста Дрогобича", заняття в якій стартують 3 березня, можуть усі охочі. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням.

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