Зеленський призначив Пушкарьову уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності

З 28 жовтня вона є координаторкою Національного альянсу волонтерів

Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності.

Про це йдеться в указі №879 від 4 грудня, опублікованому на сайті президента, передає LB.ua.

Наталія Пушкарьова є волонтеркою і координаторкою Національного альянсу волонтерів з 28 жовтня 2019 року.

Зеленський також своїм указом затвердив обов'язки уповноваженого з волонтерської діяльності: моніторинг ситуації із забезпеченням гарантій дотримання прав та інтересів волонтерів і внесення президенту пропозицій про підтримку волонтерської діяльності; участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів на підтримку волонтерської діяльності; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення та відновлення порушених прав волонтерів та інформування громадськості про такі заходи та їх результати; підготовка заходів за участю президента з питань підтримки волонтерської діяльності.

Уповноважений має право аналізувати стан справ і проблемні питання здійснення волонтерської діяльності; запитувати і отримувати від Офісу президента, Кабінету Міністрів та інших органів необхідну інформацію, документи і матеріали; інформувати громадськість про результати своєї діяльності; сприяти підтримці громадських ініціатив щодо здійснення волонтерської діяльності.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.