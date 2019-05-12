Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський призначив Пушкарьову уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності

З 28 жовтня вона є координаторкою Національного альянсу волонтерів
Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності.
Зеленський призначив Пушкарьову уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності Фото: ua.news

Про це йдеться в указі №879 від 4 грудня, опублікованому на сайті президента, передає LB.ua.

Наталія Пушкарьова є волонтеркою і координаторкою Національного альянсу волонтерів з 28 жовтня 2019 року.

Зеленський також своїм указом затвердив обов'язки уповноваженого з волонтерської діяльності: моніторинг ситуації із забезпеченням гарантій дотримання прав та інтересів волонтерів і внесення президенту пропозицій про підтримку волонтерської діяльності; участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів на підтримку волонтерської діяльності; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення та відновлення порушених прав волонтерів та інформування громадськості про такі заходи та їх результати; підготовка заходів за участю президента з питань підтримки волонтерської діяльності.

Уповноважений має право аналізувати стан справ і проблемні питання здійснення волонтерської діяльності; запитувати і отримувати від Офісу президента, Кабінету Міністрів та інших органів необхідну інформацію, документи і матеріали; інформувати громадськість про результати своєї діяльності; сприяти підтримці громадських ініціатив щодо здійснення волонтерської діяльності.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 12 2019 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.