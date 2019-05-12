Зеленський призначив Пушкарьову уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності
Про це йдеться в указі №879 від 4 грудня, опублікованому на сайті президента, передає LB.ua.
Наталія Пушкарьова є волонтеркою і координаторкою Національного альянсу волонтерів з 28 жовтня 2019 року.
Зеленський також своїм указом затвердив обов'язки уповноваженого з волонтерської діяльності: моніторинг ситуації із забезпеченням гарантій дотримання прав та інтересів волонтерів і внесення президенту пропозицій про підтримку волонтерської діяльності; участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів на підтримку волонтерської діяльності; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення та відновлення порушених прав волонтерів та інформування громадськості про такі заходи та їх результати; підготовка заходів за участю президента з питань підтримки волонтерської діяльності.
Уповноважений має право аналізувати стан справ і проблемні питання здійснення волонтерської діяльності; запитувати і отримувати від Офісу президента, Кабінету Міністрів та інших органів необхідну інформацію, документи і матеріали; інформувати громадськість про результати своєї діяльності; сприяти підтримці громадських ініціатив щодо здійснення волонтерської діяльності.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.
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