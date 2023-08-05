Дрон атакував танкер поблизу Керченського мосту

Вночі через атаку морських безпілотників в Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG".

На буксирування та допомогу відправилися рятувальники з Новоросійська.

Про це пишуть росЗМІ The Moscow Times на Telegram-сторінці і ТАСС також на Telegram-сторінці.

Внаслідок атаки морськими безпілотниками в Керченській протоці міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини, пише The Moscow Times. Там також опублікували аудіозапис, на якому нібито зафіксовано переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений українським безпілотником: екіпаж говорить, що судно перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може.

російський танкер-хімовоз "SIG" доставляє авіаційне паливо з Криму до Сирії, ще в 2019 році США внесло його до санкційних списків.

Пізніше російське видання ТАСС, посилаючись на Морський рятувальний підцентр Тамані рф повідомило, що група рятувальників відправилася з міста Новоросійськ в район Керченської протоки де сталася атака безпілотника на танкер.

В Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська підтвердили інформацію про групу рятувальників, що відправилася в район протоки, пише видання.

"Два буксири прибули до місця НП із танкером у Керченській протоці, вирішується питання про буксирування судна", – пише ТАСС і додавє, що танкер перебував за 30 миль від берега, удар безпілотника припав на моторний відсік і насосне відділення.

"На танкері перебуває 11 осіб. У більшості з них садна від розбитого скла", – повідомив канал.