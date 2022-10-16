Дрони Arash-2 може закупити рф в Ірану

Ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136».

Є ймовірність того, що росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників "Араш-2", пише Інститут дослідження війни.

Наразі кількість придбаних БПЛА невідома, але ці безпілотники є швидшими та більш руйнівними, ніж «Шахеди-136», які зараз використовуються окупантами.

Командувач Сухопутними силами Ірану, бригадний генерал Кіомарс Гейдарі заявив на початку вересня, що Arash-2 мають можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися, наприклад, на такі міста в Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, просто з баз в Ірані.

Повідомлення про те, що москва продовжує покладатися на Тегеран щодо руйнівних боєприпасів, узгоджуються зі звітом Міністерства фінансів США, який свідчить про те, що росія швидко збільшує обсяги поставок мікроелектроніки, яка є критичною для військово-промислового комплексу, оскільки вона не може замінити ключові компоненти, недоступні через санкції.

росія, швидше за все, продовжить використовувати свої відносини з Іраном, щоб обійти санкції, хоча дуже малоймовірно, що російські війська використовуватимуть Arash-2 з більшим ефектом, ніж вони використали модель Shahed-136, підсумовують у відомстві.

Зазначені дрони можуть бути обладнані оптичними та тепловізійними сканерами з метою захоплення у поле спостереження різних видів цілей. Arash вміє визначати випромінення радарів, подавлення систем ППО було однією із задач модернізації Kian.

Запуск БПЛА можливий зі спеціалізованої платформи та з контейнеру, що забезпечує можливість прихованого перевезення і застосовання також з морських платформ. Анонсована дальність застосування становить 2000 км.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль передає Україні розвіддані про іранські безпілотники.