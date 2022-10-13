Ізраїль передає Україні розвіддані про іранські безпілотники - ЗМІ
Зокрема, Київ хотів би придбати «Залізний купол», а також систему далекої дії «Барак 8».
Однак, як пише New York Times, Ізраїль відмовився продавати свою зброю, боячись, що після цього росія буде перешкоджати його повітряним ударам по цілях в Сирії, де російська армія досі присутня.
Разом з тим, неназваний високопосадовець з України розповів американському виданню, що Ізраїль передає українській стороні базові розвідувальні дані про іранські безпілотники, які росія почала активно застосовувати. Крім того, приватна ізральська компанія забезпечує Україну супутниковими знімками, на яких видно розміщення російських військ.
Лише впродовж середи українська армія збила щонайменше 9 безпілотників, які москва купила в Ірану. Міністерство оборони Великої Британії в щоденних оцінках війни зауважило, що іранські безпілотники не зможуть задовольнити російські потреби, тому що вони «повільні» і «їх легко збити».
Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що росія не має потенціалу для завдання постійних ударів авіацією по території України. Іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди.
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