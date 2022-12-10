RSS
НОВИНИ

Британська розвідка оцінила шкоду Україні від ударів іранських безпілотників

росія не має потенціалу для завдання постійних ударів авіацією по території України. Іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди.
Британська розвідка оцінила шкоду Україні від ударів іранських безпілотників Джерело: iswnews.com

Про це повідомляє  Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, росія розгорнула безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва як мінімум із серпня 2022 року, включаючи Shahed-136. росія використовувала Shahed під час великої хвилі ударів, завданих нею 10 жовтня 2022 року. Український Генеральний штаб повідомляв, що росія запустила 86 апаратів Shahed-136 і повідомив, що 60% було знищено в повітрі.

Ці безпілотні літальні апарати повільні і літають на малих висотах, що полегшує виявлення одиночних літальних апаратів за допомогою звичайних засобів ППО. За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що росія досягла певного успіху, атакувавши одночасно кількома БПЛА.

Незважаючи на заявлену дальність польоту 2500 км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку. "Навряд чи він задовільно виконуватиме функцію глибокого удару, для якої росія, ймовірно, прагнула його використовувати", - зазначають у Міноборони Британії.

"Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений вплив над територією України, відсутність надійного, стійкого та точного ударного потенціалу оперативного рівня, ймовірно, є одним із найзначніших прогалин у можливостях росії в Україні", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялось, що росія замовила в Ірані 2400 дронів-камікадзе, які використовують у війні проти України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2022 11:59
ТЕГИ: БПЛА, Shahed
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

Перемога України покращить світ. путін має піти, якщо хоче вижити – Тімоті Снайдер

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

God Save the King. Згадуємо сльози, овації та другі шанси найшляхетнішої легенди тенісу Роджера Федерера

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

путін повинен піти. Настав час для зміни режиму в росії – Джон Болтон

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

Наступ України в Херсоні та Харкові нагадав провал росії у першій частині операції "Барбаросса". 5 факторів, які допомагають українцям перемагати росіян на полі бою - генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.