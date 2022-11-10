НОВИНИросія замовила в Ірані 2400 дронів-камікадзе, які використовують у війні проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, що росія замовила в Ірані 2400 штук "Шахідів"
Фото: defence-ua com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Президент заявив, що України майже щогодини збиває іранські дрони-камікадзе.
"Одних лише "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2400 штук", - заявив президент.
За його словами, ця інформація поступила від української розвідки. Саме тому Україна має мати достатню кількість ракет до наданих систем протиповітряної та протиракетної оборон. Ці системи мають бути інтегровані з українськими системами оборони.
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11 10 2022 17:54 МЕДІА
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