Стало відомо, що росія замовила в Ірані 2400 штук "Шахідів"

росія замовила в Ірані 2400 дронів-камікадзе, які використовують у війні проти України.

Фото: defence-ua com

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