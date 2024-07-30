Дрони атакували російський аеродром "Моздок" у Північній Осетії

російська влада підтвердила удар.

Дрони атакували військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії рф.

Про це пишуть російські Telegram-канали, які публікують відео наслідків атаки.

Повідомляється, що в небі видно сліди від пуску ракет ППО. Попередньо, руйнувань і жертв немає.

Голова республіки Сергій Меняйло традиційно для російської влади відзвітував про знищення БПЛА. За його словами, два безпілотники збито в Моздокському районі Північної Осетії.