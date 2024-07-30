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Дрони атакували російський аеродром "Моздок" у Північній Осетії

30 липня 2024, 16:05
Дрони атакували російський аеродром
Фото: з вільних джерел
російська влада підтвердила удар.
Дрони атакували військовий аеродром "Моздок" у Північній Осетії рф.
 
Про це пишуть російські Telegram-канали, які публікують відео наслідків атаки.
 
Повідомляється, що в небі видно сліди від пуску ракет ППО. Попередньо, руйнувань і жертв немає.
 
Голова республіки Сергій Меняйло традиційно для російської влади відзвітував про знищення БПЛА. За його словами, два безпілотники збито в Моздокському районі Північної Осетії.
 
Як відомо, на аеродромі "Моздок" минулого літа почали базуватися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які завдають ракетних ударів по Україні.
 
У січні 2024 року повідомлялося, що там рф систематично готує ракети для подальших ударів по території України, а через острах нанесення ударів по летовищу, російські окупанти почали розміщувати на летовищі хибні цілі.

 

війна в Україніросія окупантиатака безпілотників

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