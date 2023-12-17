Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
росЗМІ пишуть, що БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром в Морозівську, де стоять фронтові літаки.
Про це Astra написала на Telegram-каналі, посилаючись на губернатора Ростовської області Василя Голубєва.
Пишуть, що атака дронів відбулась на військовий аеродром і оприлюднили відео атаки.
Губернатор регіону відзвітував, нібито "більшу частину безпілотників знищено".
Результат атаки наразі невідомий.
Разом з тим, в російському Волгограді закривали аеропорт - кілька рейсів на приліт і виліт було затримано.
В військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк рф, а також дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
На початку місяця також стало відомо, що дрони СБУ уразили в Криму низку російських військових об’єктів.