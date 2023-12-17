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Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

17 грудня 2023, 10:46
Дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
Фото: УНН
В росії повідомили про масовану атаку безпілотників в деяких областях рф.

росЗМІ пишуть, що БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром в Морозівську, де стоять фронтові літаки.

Про це Astra написала на Telegram-каналі, посилаючись на губернатора Ростовської області Василя Голубєва. 

Пишуть, що атака дронів відбулась на військовий аеродром і оприлюднили відео атаки.

Губернатор регіону відзвітував, нібито "більшу частину безпілотників знищено".

Результат атаки наразі невідомий.

Разом з тим, в російському Волгограді закривали аеропорт - кілька рейсів на приліт і виліт було затримано.

В військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк рф, а також дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

На початку місяця також стало відомо, що дрони СБУ уразили в Криму низку російських військових об’єктів.

 

Росіядрониаеродроматака

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