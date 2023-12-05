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Дрони СБУ уразили в Криму низку російських військових об’єктів

05 грудня 2023, 17:41
Дрони СБУ уразили в Криму низку російських військових об’єктів
Фото: ssu.gov.ua
Під атакою опинилися радіолокаційна система "Небо-М" в районі населеного пункту Багерово, нафтобазу у Феодосії, а також стоянка гелікоптерів.

Про це пише ЛБ, посилаючись на джерела СБУ. 

Сьогодні зранку безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" і систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля Стрілкового.

Ранкова атака на військових об’єктах в Криму є результатом спецоперації СБУ.  

Нафтобазу у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму вранці 5 грудня атакували безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ.

Таким чином українська спецслужба "привітала" окупантів з Міжнародним днем волонтера і нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.

Раніше стало відомо, що україна стоїть за вибухами у потязі на сході росії.

 
КримСБУдрони

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