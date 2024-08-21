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ПОЛІТИКА

Дрони ГУР атакували аеродром "Саваслейка" у росії: знищено три літаки

21 серпня 2024, 18:18
Дрони ГУР атакували аеродром
літаки рф
Пошкоджено ще близько п'яти носіїв "Кинджалів".

Дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони 16 серпня атакували аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області росії. Внаслідок атаки знищено три російські літаки.

Про це повідомило "Суспільне" із посиланням на джерело в українській розвідці.

Зазначається, що внаслідок атаки ГУР було знищено один літак МІГ-31К/И та два літаки Іл-76. Також пошкодження отримали ще близько п’яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/И.

Перед цим, 13 серпня, по цьому аеродрому також вдарили українські безпілотники. Після цього удару було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджено ще один літак МІГ-31К/И, повідомили у розвідці.

На аеродромі "Саваслейка" у Нижньогородській області росії окупанти зберігають винищувачі, які можуть запускати ракети "Кинджал". Від українського кордону до цього військового об'єкта відстань на Google Maps становить приблизно 660 кілометрів. 

ГУРлітаки рф

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