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Дрони масовано атакували російську Казань

20 січня 2025, 09:07
Дрони масовано атакували російську Казань
image: afp
Ймовірно, під атаку дронів потрапив підсанкційний Казанський авіазавод ім. Горбунова.

Вночі, 20 січня, БпЛА масовано атакували російську Казань. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Сирени лунали в семи регіонах росії, а міноборони рф традиційно повідомило, що "ППО" перехопило 31 безпілотник. 

Авіація рф вводила тимчасові обмеження на роботу щонайменше трьох аеропортів. 

О 04:30 ранку за місцевим часом жителі Казані чули звуки вибухів над містом. 

За версією росіян, дрони атакували Казанський авіазавод імені Горбунова. 

Також є інформація, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу.

Також вибухи були в Авіабудівному, Московському, Кіровському та Ново-Савінському районах Казані. 

Крім того, вибухи чули біля авіаційного коледжу, військового аеродрому і декількох авіазаводів. 

Відомство оборони рф заявляє, що для атаки на об’єкти в Казані ЗСУ використали український далекобійний дрон-камікадзе "Лютий".

Пресслужба глави Татарстану Рустама Мінніханова прокоментувала атаку дронів на "промислові підприємства республіки". 

Там заявили, що нібито всі дрони вдалось знешкодити.

"Жертв і руйнувань немає. Екстрені служби на місці продовжують роботу з ліквідації наслідків", – йдеться в повідомленні.

Також днями ми писали, що дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області рф.

 

війна в Українівтрати рф

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