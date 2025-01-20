Дрони масовано атакували російську Казань

Ймовірно, під атаку дронів потрапив підсанкційний Казанський авіазавод ім. Горбунова.

Вночі, 20 січня, БпЛА масовано атакували російську Казань.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Сирени лунали в семи регіонах росії, а міноборони рф традиційно повідомило, що "ППО" перехопило 31 безпілотник.

Авіація рф вводила тимчасові обмеження на роботу щонайменше трьох аеропортів.

О 04:30 ранку за місцевим часом жителі Казані чули звуки вибухів над містом.

За версією росіян, дрони атакували Казанський авіазавод імені Горбунова.

Також є інформація, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу.

Також вибухи були в Авіабудівному, Московському, Кіровському та Ново-Савінському районах Казані.

Крім того, вибухи чули біля авіаційного коледжу, військового аеродрому і декількох авіазаводів.

Відомство оборони рф заявляє, що для атаки на об’єкти в Казані ЗСУ використали український далекобійний дрон-камікадзе "Лютий".

Пресслужба глави Татарстану Рустама Мінніханова прокоментувала атаку дронів на "промислові підприємства республіки".

Там заявили, що нібито всі дрони вдалось знешкодити.

"Жертв і руйнувань немає. Екстрені служби на місці продовжують роботу з ліквідації наслідків", – йдеться в повідомленні.

Також днями ми писали, що дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області рф.