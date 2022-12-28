Дрони над КНДР: Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку

Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю, у відповідь на подібну акцію з боку Пхеньяна.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.

Запуск безпілотників у відповідь на дії Північної Кореї, які напередодні спричинили тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеула, "відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоби визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік".

Про реакцію з боку КНДР не повідомляється.