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ПОЛІТИКА

Дрони над КНДР: Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку

28 грудня 2022, 10:11
Дрони над КНДР: Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку
Фото: з вільного доступу
Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю, у відповідь на подібну акцію з боку Пхеньяна.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.
 
Запуск безпілотників у відповідь на дії Північної Кореї, які напередодні спричинили тимчасове припинення польотів у великих аеропортах поблизу Сеула, "відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоби визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік".
 
Про реакцію з боку КНДР не повідомляється.
 

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