Кордон Південної Кореї порушили безпілотники КНДР, на їх перехоплення підняли винищувачі

Влада Південної Кореї підняла по тривозі винищувачі, вертольоти і засоби ППО у зв'язку з порушенням повітряного кордону, ймовірно, безпілотниками КНДР.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Військові Південної Кореї виявили кілька "невпізнаних об'єктів", імовірно безпілотних літальних апаратів, у прикордонних районах провінції Кенгідо з 10:25 ранку.

Апарати пролетіли через військово-демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і були помічені в Гімпо, на острові Канхва і в Паджу, що призвело до тимчасового припинення цивільних польотів.

Південна Корея випустила попереджувальні повідомлення, зробила попереджувальні постріли і підняла в повітря винищувачі, бойові вертольоти та інші військові літаки, щоб збити дрони, хоча поки що не встановлено, чи є на них будь-яка зброя.

"Ми також ідентифікували їх візуально. Операція все ще триває", - сказав журналістам на умовах анонімності представник військового командування.

Військові також задіяли легкий штурмовик KA-1, але з невідомої причини він розбився приблизно за 140 км на схід від Сеула, об 11:39 ранку. Обидва пілоти катапультувалися.

Безпілотні літальні апарати КНДР викликають дедалі більшу занепокоєність у сфері безпеки, оскільки вони можуть використовуватися як для шпигунських операцій, так і для потенційних атак на Південну Корею.