Дрони ЗСУ атакували ракетний російський авіазавод

Сьогодні ударні БПЛА нанесли удар по Смоленському авіаційному заводу, де виробляли ракети Х-59 різних модифікацій.

Про це ГУР написало в Telegram-каналі.

"Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", - йдеться в дописі.

Ракети Х-59 класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км. росія обстрілює ними військові і цивільні об’єкти в Україні. Найчастіше це такі області, як Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська області.

Раніше в ГУР заявили, що провело операцію, в ході якої лейтенант рф перейшов на бік ЗСУ.