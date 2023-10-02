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Дрони ЗСУ атакували ракетний російський авіазавод

02 жовтня 2023, 12:37
Дрони ЗСУ атакували ракетний російський авіазавод
Фото: УНН
Сьогодні ударні БПЛА нанесли удар по Смоленському авіаційному заводу, де виробляли ракети Х-59 різних модифікацій.

Про це ГУР написало в Telegram-каналі.

"Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", - йдеться в дописі. 

Ракети Х-59 класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км. росія обстрілює ними військові і цивільні об’єкти в Україні. Найчастіше це такі області, як Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська області.

Раніше в ГУР заявили, що провело операцію, в ході якої лейтенант рф перейшов на бік ЗСУ.

 

РосіядрониЗСУзаводБПЛАракети Х-59

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