ГУР провело операцію, в ході якої лейтенант рф перейшов на бік ЗСУ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом із ЗСУ провелу успішну операцію під кодовою назвою "Бариня", в ході якої кадровий офіцер армії росії, лейтенант Данило Алфьоров перейшов на бік України.

Про це ГУР МО України написало в Telegram-каналі.

"Із червня 2023 р. він активно співпрацював із Силами безпеки і оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців у полон кількома партіями", - йдеться в дописі.

Лейтенант Данило Алфьоров випустився з московського вищого загальновійськового командного училища.

Під час війни командував взводом окупаційних військ на правому березі Дніпра в Херсонській області. Під час співпраці з українською розвідкою Алфьоров не лише допоміг здатися в полон понад десяти військових росії і надав цінну для ЗСУ інформацію.

Алфьоров також був присутній на брифінгу. Не так давно його евакуювали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Коли була загроза життю Алфьорова, Україна провела спецоперацію з його контрольованого виведення на українську територію", - розказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

російський лейтенант заявив, що є противником злочинної війни рф проти України і оголосив про намір боротися проти путінського режиму.

"На передовій було багато "відмовників", "п'ятисотих" і просто незадоволених умовами. Таких людей відловлювали, кидали в яму, прив'язували до дерев на кілька діб", - розказав російський офіцер.

Алфьоров пройшов усі необхідні процедури, передбачені для військових, які здалися в полон.