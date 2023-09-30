Матеріали:
Теми:

ГУР провело операцію, в ході якої лейтенант рф перейшов на бік ЗСУ

30 вересня 2023, 20:54
ГУР провело операцію, в ході якої лейтенант рф перейшов на бік ЗСУ
Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом із ЗСУ провелу успішну операцію під кодовою назвою "Бариня", в ході якої кадровий офіцер армії росії, лейтенант Данило Алфьоров перейшов на бік України.

Про це ГУР МО України написало в Telegram-каналі.

з червня 2023 р. він активно співпрацював із Силами безпеки і оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців у полон кількома партіями", - йдеться в дописі.

Лейтенант Данило Алфьоров випустився з московського вищого загальновійськового командного училища. 

Під час війни командував взводом окупаційних військ на правому березі Дніпра в Херсонській області. Під час співпраці з українською розвідкою Алфьоров не лише допоміг здатися в полон понад десяти військових росії і надав цінну для ЗСУ інформацію.

Алфьоров також був присутній на брифінгу. Не так давно його евакуювали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Коли була загроза життю Алфьорова, Україна провела спецоперацію з його контрольованого виведення на українську територію", - розказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

російський лейтенант заявив, що є противником злочинної війни рф проти України і оголосив про намір боротися проти путінського режиму.

"На передовій було багато "відмовників", "п'ятисотих" і просто незадоволених умовами. Таких людей відловлювали, кидали в яму, прив'язували до дерев на кілька діб", - розказав російський офіцер.

Алфьоров пройшов усі необхідні процедури, передбачені для військових, які здалися в полон.

 

ГУРросійський лейтенант

Останні матеріали

Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Політика
Переломний момент. Міллі йде з посади, а Браун заступає його у вирішальний для України момент – Politico
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 15:30
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Політика
Війна між росією та Україною – це битва сприйняття між демократією та авторитаризмом. З якими уявленнями слід боротися – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 12:51
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Політика
Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 вересня 2023, 09:20
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється