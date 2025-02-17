Дрони ЗСУ вивели з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію росії

Постраждалих серед персоналу немає.

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території рф зупинила роботу після ударів дронів.

Про це КТК написав в Telegram-каналі.

"На даний момент НПС "Кропоткінська" виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз - Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС", - йдеться в дописі.

На станції повідомили, що удар був завданий сімома дронами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

Для оцінки збитків та визначення часу відновлення станції на місце виїхала група керівництва КТК.

Нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська" знаходиться в Кавказькому районі Кубані.

Вона найбільша нафтоперекачувальна станція КТК на території рф.

Каспійський Трубопровідний Консорціум - міжнародна нафтотранспортна компанія за участю компаній рф, Казахстану та іноземних видобувних компаній. Вона створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу протяжністю понад 1500 км.

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