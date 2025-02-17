Українські БпЛА атакували НПЗ у Краснодарському краї рф

В росії заявили про збиття 90 безпілотників.

В понеділок, 17 лютого, дрони атакували Ільський НПЗ в Краснодарському краї рф.

Про це повідомляють російські Тelegram-канали.

Соцмережі пишуть, що у Краснодарському краї було чути серію гучних вибухів.

Також російські пабліки повідомили, що уламки начебто збитого дрона впали неподалік від місцевого НПЗ і почалося загоряння.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про "масовану атаку" безпілотників на регіон, але в його повідомленні не було згадок про Ільський НПЗ.

Ільський нафтопереробний завод Шамара розташований в селищі міського типу Ільський Сіверського району, що за 50 кілометрів від Краснодара.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 14 лютого, в Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод.