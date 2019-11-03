CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Вінниччині вже друга жертва буревію - у Хмільнику через падіння дерева загинула 29-річна жінка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Друга смерть від негоди: у Вінницькій області на жінку впало дерево
Жінка загинула на місці
Фото: 1news.zp.ua
Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції області Анна Олійник, інформує "Укрінформ".
"Сьогодні вранці маємо ще один трагічний випадок, спричинений буревієм, - через падіння дерева у м. Хмільник загинула 29-річна жінка", - сказала Олійник.
За її словами, інцидент стався близько 10 ранку. Жінка поверталася з роботи, коли на неї впало дерево, повалене вітром. Вона загинула на місці.
Поліцією відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК України.
Нагадаємо, що внаслідок падіння частини дерева у Вінниці загинула дитина (2008 р.н.).
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