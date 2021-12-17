ПОЛІТИКА НОВИНИПроцедура із заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2" розпочалася 17 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Другу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом
Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня
Фото: AP
Про це заявила компанія-оператор Nord Stream 2 AG, повідомляє "Європейська правда".
"Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску", - йдеться у заяві.
Зазначається, що раніше на другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.
Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня.
Нагадаємо, що Туск назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою Меркель
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17 12 2021 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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