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Другу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом

Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня
Процедура із заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2" розпочалася 17 грудня.
Другу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом Фото: AP

Про це заявила компанія-оператор Nord Stream 2 AG, повідомляє "Європейська правда".

"Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску", - йдеться у заяві.

Зазначається, що раніше на другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня.

Нагадаємо, що Туск назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою Меркель

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17 12 2021 13:20
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