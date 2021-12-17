Другу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом

Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня

Процедура із заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2" розпочалася 17 грудня.

Про це заявила компанія-оператор Nord Stream 2 AG, повідомляє "Європейська правда".

"Аналогічно до процедури, проведеної за першою ниткою, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу та тиску", - йдеться у заяві.

Зазначається, що раніше на другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

Про заповнення газом першої нитки "Північного потоку"-2 стало відомо на початку жовтня.

Нагадаємо, що Туск назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою Меркель