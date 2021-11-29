Туск назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою Меркель

Лідер польської опозиції і експрем’єр Польщі Дональд Туск назвав рішення про побудову газопроводу "Північний потік-2" найбільшою помилкою німецької канцлерки Ангели Меркель.

Про це він сказав під час конференції про майбутнє Європи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"З точки зору інтересів ЄС "Північний потік-2" є поганим проєктом", - сказав він, додавши, що Ангела Меркель була безпорадна перед силою лобізму великого бізнесу.

"Вона визнала це під час однієї з наших розмов", - зазначив Туск. Він сказав також, що постійна готовність Німеччини до енергетичної співпраці з Росією є однією з проблем цієї країни і "однією з найбільших помилок Меркель".

"Я робив усе, аби унезалежнити ЄС від поставок газу з Росії, серед іншого через створення енергетичного союзу або спільного механізму закупівлі газу", - сказав колишній голова Європейської ради.

Однак, за його словами, було багато держав, які не були зацікавлені у створенні спільного фронту опору проти побудови "Північного потоку-2". Серед країн, які не мали нічого проти проєкту, він назвав Нідерланди, Австрію і Угорщину, а свою нейтральність підкреслювала Чехія.

Нагадаємо, що вищий адміністративний суд міста Грайфсвальда відхилив позов екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти газопроводу Nord Stream 2.