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Другий танкер пришвартувався до російського об'єкту під санкціями – Bloomberg

11 серпня 2024, 17:02
Другий танкер пришвартувався до російського об'єкту під санкціями – Bloomberg
Санкції США мали б перешкоджати поставкам з "Арктик СПГ 2.

Ще один великий танкер помітили біля великого терміналу, який підпадає під санкції США, а перший газовоз прибув на завод на початку цього місяця. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на супутникові знімки компанії Planet Labs PBC.

За зовнішнім виглядом і довжиною близько 290 метрів судно збігається з Asya Energy і його прибуття слідує за очевидним експортом першого вантажу заводу "Арктик СПГ 2" на початку цього місяця на іншому судні, яке також приховувало своє справжнє місцезнаходження і належало тій же індійській компанії.

Журналісти пишуть, що Asya Energy є частиною "темного флоту" суден, який Москва створює для транспортування газу покупцям. Подібний флот танкерів РФ раніше зібрала для перевезення нафти. Трейдери все ще уважно стежать за Pioneer – першим танкером, що пришвартувався до арктичного об'єкту, який намагався розпочати експорт через західні обмеження. Наразі він прямує до Європи.

США ввели санкції в листопаді, аби запобігти початку експорту з "Арктик СПГ 2". Хоча виробництво на заводі стартувало у грудні, він не зміг розпочати відвантаження палива через санкції. Обмеження відлякували іноземні компанії і зупинили постачання спеціалізованих суден, готових до роботи в льодових умовах.

Згідно з даними глобальної бази даних про морські перевезення Equasis, Asya Energy управляється компанією Ocean Speedstar Solutions.  

Днями ми також писали, що західні страховики і далі стахують російську нафту.
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