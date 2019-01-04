Другий тур: Соціологи змоделювали результат
За даними великого опитування трьох соціологічних компаній, у цій парі Зеленський отримує 39% голосів, а Порошенко – 18%, повідомляє "Українська правда".
Крім того, соціологи моделювали, кому у випадку виходу у другий Зеленського і Порошенка відійдуть голоси тих, хто програв.
Так, згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 47,4% прихильників Юлії Тимошенко у випадку її програшу на виборах 31 березня у другому турі готові підтримати Володимира Зеленського.
Крім того, у такій парі Зеленський найбільшу підтримку отримає від електорату Анатолія Гриценка (91,7%) та Юрія Бойка (49,2%).
Подібні результати показувала Соціологічна група "Рейтинг".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.
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