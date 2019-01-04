Другий тур: Соціологи змоделювали результат

Згідно з соцопитуваннями, проведеними напередодні першого туру виборів, у випадку виходу у другий тур Володимира Зеленського та Петра Порошенка, перемогу пророкували першому.

За даними великого опитування трьох соціологічних компаній, у цій парі Зеленський отримує 39% голосів, а Порошенко – 18%, повідомляє "Українська правда".

Крім того, соціологи моделювали, кому у випадку виходу у другий Зеленського і Порошенка відійдуть голоси тих, хто програв.

Так, згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 47,4% прихильників Юлії Тимошенко у випадку її програшу на виборах 31 березня у другому турі готові підтримати Володимира Зеленського.

Крім того, у такій парі Зеленський найбільшу підтримку отримає від електорату Анатолія Гриценка (91,7%) та Юрія Бойка (49,2%).

Подібні результати показувала Соціологічна група "Рейтинг".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.