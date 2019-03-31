Дружину Гриценка не знайшли у списках виборців, але вона все ж проголосувала, - ОНОВЛЕНО

Кандидат в президенти Анатолій Гриценко близько полудня неділі проголосував на виборах глави Української держави на одній з виборчих дільниць в Голосіївському районі Києва.

Разом з Гриценком на виборчу дільницю прибула його дружина, журналістка Юлія Мостова, яка не змогла проголосувати, оскільки її не виявилося в списках виборців, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"У мене настрій класний, але у дружини настрій поганий, тому що її позбавили права проголосувати вперше за всі роки, що вона тут живе", - сказав Гриценко.

Мостова зазначила, що голосує на цій дільниці з 18 років і кілька днів тому знаходила себе в списках.

Оновлення. У коментарі "Детектору медіа" головна редакторка "Дзеркала тижня" Юлія Мостова повідомила, що вже після того, як вона покинула дільницю, їй подзвонили спостерігачі та розповіли, що таки знайшли її у списку виборців.

"У п'ятницю (29 березня - ред.) ми перевірили списки. Я в списку в електронному реєстрі була. На цьому я заспокоїлася. А коли ми прийшли з чоловіком голосувати, то виявилося, що в списку мене немає за місцем прописки. Мій штамп за пропискою проставлений у паспорті в 2013 році. Я прописана за адресою Полковника Потєхіна, 5, квартира 96. Вони подивилися: кажуть, навіть квартири такої немає. Анатолій (Гриценко - ред.) в 95-й прописаний, а я - в 96-й. І відповідно мені сказали, що я проголосувати не можу. А потім спостерігачі, коли ми вже поїхали, вони продивились список і сказали, що я є в батьківській квартирі. Це Полковника Потєхіна, 5, квартира 75. А в будинку цьому наша сім'я живе з 1972 року. Я ж тричі вже голосувала з цієї пропискою. Зараз вже приїхали юристи. Спостерігачам спасибі, що побачили мене в списку", - сказала пані Юлія.

За її словами, допомога юристів у цій ситуації не знадобилась. Наразі вона вже проголосувала.

Також, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.