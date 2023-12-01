Дружина президента не хоче, щоб Зеленський обирався на другий термін – The Economist

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена виступила проти того, щоб її чоловік йшов на другий президентський термін.

Про це Олена Зеленська розказала в подкасті виданню The Economist.

Зеленська сказала, що треба вигадати щось нове, на майбутнє.

"Я не хочу, щоб він ставав президентом на наступний термін або на два наступні терміни, це неможливо. Напевно, ми будемо мусити вигадати щось нове", - заявила Олена Зеленська в інтерв'ю британській газеті The Economist.

За її словами, їм краще вигадати щось інше, говорячи про подальші плани на життя.

Також Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією британської газети Financial Times.