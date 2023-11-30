Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією британської газети Financial Times

30 листопада 2023, 11:57
Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією британської газети Financial Times
Фото: Укрінформ
Дружину президента Володимира Зеленського до рейтингу додала прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас.

Разом з Бейонсе та Марго Роббі Зеленська увійшла до топ найвпливовіших жінок року за версією FT

Про це повідомляє Financial Times.

"Цей спеціальний проект був складений протягом кількох місяців в консультації з сотнями журналістів FT на десятках бюро, наших читачів та лідерів промисловості. Результатом є список жінок, які отримали престижні нагороди, але навіть Нобелі, Пулітцери, Греммі та Кубки світу не вдаються повністю захопити багатогранний характер їхньої діяльності", - йдеться у повідомленні.

Дружину президента Володимира Зеленського до рейтингу додала прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас.

"Що мене найбільше захоплює в Олені Зеленській, так це її чесність. Сценаристка за професією, вона вміє не пом'якшувати слова, залишаючись при цьому обеззбройливо людяною. Через чотири місяці після вторгнення росії в Україну Зеленська сказала журналісту: "Ніхто з нас не в порядку". Вона знає, як це прокинутися і побачити, як на твою батьківщину вторгся сусід-загарбник; не знати, коли і побачиш ти взагалі наступного разу своїх близьких; як знайти в собі сили боротися за свободу, незважаючи ні на що", — пише Каллас.

На думку Каллас, "як і її чоловік Зеленська стала глобальним символом стійкості".

"Її лідерство у вирішенні проблем психічного здоров'я українців під час війни має життєво важливе значення. Її робота, що проливає світло на страждання та депортацію українських дітей росією, повертає спогади про історію моєї родини; росіяни депортували мою матір до Сибіру, коли вона була дитиною", — згадує естонська прем'єрка.

Каллас додала, що Естонія співпрацює з фондом Зеленської у будівництві сімейних будинків для дітей, яких російські бомби зробили сиротами.

"Вона прекрасна своєю увагою до деталей та вміння слухати. Тепер світ має прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти росію і покласти край стражданням", — пише глава уряду Естонії.

Крім того, до списку потрапили: австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директор з технологій компанії OpenAI Миру Мураті, виконавчий секретар Конвенції про біологічну різноманітність. Середи Бразилії Марина Сілва.

Нагадаємо, Politico визнало Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії "мрійники".

рейтингЗеленськанайвпливовіша жінка

Останні матеріали

Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється