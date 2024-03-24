Зеленська підтримала Кейт Міддлтон у якої виявили рак

Олена Зеленська висловила принцесі Уельській підтримку від українського народу та побажала скорішого одужання та перемоги над хворобою.

Перша леді України Олена Зеленська після новини про хворобу у 42-річної принцеси Уельської Кейт Міддлтон опублікувала публічне звернення до її Високості. Допис-звернення дружина Володимира Зеленського розмістила у соціальних мережах — Фейсбук, (Х) Твіттер та Інстаграм.

Як зізналася днями Кейт, після операції на черевній порожнині, лікарі виявили у неї рак. Саме тому, Олена Зеленська зазначила, що дуже поважає мужність та незламність її Високості у боротьбі з хворобою, яку їй діагностували лікарі.

Перша Леді наголосила, що українці та Україна за останні роки стали дуже близькими з народом Великобританії та королівською родиною. Саме тому українці бажають Королівській Високості скорого та повного одужання від хвороби.

Попри те, що Кейт майже чотири місяці приховувала новину про свій діагноз, експерти зазначають, що все ж родині довелося публічно оголосити про діагноз через тиск суспільства, який почався через відсутність Кейт на публічних заходах.

Новина про хворобу неабияк здивувала світ. Як виявилося і королівська родина була не в курсі. Зокрема, Принц Гаррі та Меган Маркл про хворобу невістки дізналися з новин. Звісно публічно пара підтримала принцесу Уельську, однак експерти стверджують, що мовчання Вільма та Кейт про хворобу неабияк порушило стосунки між братами. Звісно на хворобу невістки відреагував і король Чарльз ІІІ, в якого також діагностували рак.

Представник Букінгемського палацу розповів, що монарх "так пишається Кетрін за її сміливість у тому, що вона сказала".

Після одночасного перебування в Лондонській клініці з невісткою Чарльз ІІІ "протягом останніх тижнів залишався в тісному контакті" з нею.

Варто відзначити, що зараз Кейт Міддлтон проходить профілактичний курс хіміотерапії. Поряд з нею її чоловік принц Вільям, який всіляко підтримує дружину в боротьбі з недугою.