Вона небезпечна для людей з ослабленою імунною системою.

Рідкісне, але смертельно захворювання, яке передається комарами, вразило кілька штатів США і спричинило першу смерть.

Вже зареєстровано перший летальний випадок у Нью-Гемпширі, повідомляє The Washington Post.

Східний кінський енцефаліт або КЕЕ - рідкісне, але серйозне захворювання, яке може становити особливий ризик для людей з ослабленою імунною системою.

Гостра інфекція, яка вражає головний і спинний мозок, передається комарами, особливо з груп Culiseta та Aedes, які мешкають у водно-болотних угіддях.

Найбільший ризик зараження виникає наприкінці літа та на початку осені, коли комарі активно поширюють вірус, заражаючи людей, особливо тих, хто має ослаблену імунну систему.

Серед симптомів хвороби: лихоманка, головний біль, блювота, діарея, судоми, зміни поведінки та сонливість. На жаль, вакцини для профілактики або специфічних ліків проти східного енцефаломієліту коней наразі не існує.

Зараження східним енцефаломієлітом коней трапляється нечасто, і щороку в США реєструється в середньому 11 випадків. Однак нині хвороба шириться такими штатами, як Нью-Гемпшир, Массачусетс і Вермонт. У відповідь на це, в деяких громадах Массачусетсу ввели обмеження на перебування на свіжому повітрі після сутінків, закрили парки та перенесли громадські заходи, щоб зменшити ризик зараження.

Днями серпня стало відомо про першу смерть від цієї хвороби – жертва, ім’я та вік якої не розголошують, мешкала у місті Гемпстед, штат Нью-Гемпшир.

Державний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я штату Нью-Гемпшир Бенджамін Чан застеріг, що ризик зараження зберігатиметься до настання сильних морозів, які вб'ють комарів.