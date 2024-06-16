В Японії поширюється бактерія, яка здатна вбити за два дні – Bloomberg

До червня було зареєстровано 977 випадків, що перевищило рекорд минулого року.

На думуку професора, миття рук є важливим для профілактики мясоїдної бактерії, пише Bloomberg.

Вперше про смертельну хворобу почали говорити у Японії ще в 2017 році, але тоді були десятки випадків хвороби.

Наразі відомо, що мова йде про звичайний стрептокок групи А - бета-гемолітичну грампозитивну бактерію, яка передається бактерія повітряно-краплинним та контактним шляхом, а зараження починається з горла.

"Люди доволі часто заражаються стрептококами, у тому числі і стрептококом А, що отримав назву "м'ясоїдна бактерія". Проте далеко не всі з заражених отримують стрептококовий токсичний шоковий синдром", - пише агенція.

Стрептококовий токсичний шоковий синдром є нетиповою реакцією організму і починається з болю і набряку кінцівок, потім може бути лихоманки і низький кров'яний тиск, після чого швидко прогресує некроз кінцівок.

"Більшість смертей відбувається протягом 48 годин. Як тільки пацієнт помічає набряк на стопі вранці, до обіду набрчяк може поширитися на коліно. І людина може померти протягом 48 годин", - розповів професор-інфекціонист з Токійського медичного університету Кен Кікучі.

За його словами, за нинішніх темпів зараження кількість випадків шоку в Японії цього року може сягнути 2500 "із жахливою смертністю у 30%" випадків. Професор закликає колег і взагалі людей не панікувати і дотримуватись "елементарної гігієни".

Загалом станом на 2 червня у Японії було виявлено 977 випадків синдрому стрептококового токсичного шоку.

За даними Національного інституту інфекційних захворювань, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, це більше, ніж рекордні 941 випадок, зареєстровані за весь минулий рік.