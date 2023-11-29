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Politico визнало Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії "мрійники"

29 листопада 2023, 09:33
Politico визнало Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії
Джерело: president.gov.ua
Завдяки зусиллям Зеленського західні союзники надали фінансову допомогу та все більшу кількість складної зброї від танків до винищувачів, зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський є лідером, який самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів, як от Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг чи Нельсон Мандела.

Про це повідомляє Politico.

Видання нагадало про відео, яке записав Зеленський в перші дні війни біля президентського офісу на вул. Банковій, і про слова “Мені потрібна зброя, а не таксі”, якими він відповів на пропозицію евакуюватись з України.

Таким чином, пише видання, Зеленський “надихав українців продовжувати протистояти спробі повномасштабного вторгнення росії, умовляв, ганьбив і благав нації допомогти їм це зробити”. 

Завдяки його зусиллям західні союзники надали фінансову допомогу та все більшу кількість складної зброї від танків до винищувачів.

Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС — і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО”, - наголошує Politico.

Водночас, 2024 рік буде складним для “артиста, який став президентом після того, як зіграв його на телебаченні”. 

Серед причин цього - війна на Близькому Сході та те, що політики ЄС починають хвилюватися щодо ймовірних збитків для своїх бюджетів через експорт української сільгосппродукції.

Ще одна складність для Зеленського - перспектива виборів під час війни, для чого потрібно буде змінити Конституцію. Це “”викликає серйозні питання щодо демократичної легітимності”, оскільки “більшість телеканалів країни сильно контролюються урядом, цензура поширена, мільйони українців, які втекли від війни, залишаються за кордоном, а десятки тисяч солдатів голосуватимуть у зонах бойових дій”. 

лідеривійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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