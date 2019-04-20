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Дружина Зеленського пояснила, чому у 2014 році перепостила російську пропаганду

"Сьогодні поширили скріни з моєї сторінки. Скріни 2014 року. Тоді я не знала всіх технічних особливостей ФБ. Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна"
Дружина кандидата у президенти Володимира Зеленського Олена визнала, що у 201 4 році зі своєї Facebook-сторінки перепостила публікацію російського пропагандистського ресурсу LifeNews. Вона пояснила, що намагалась викрити і показати обурення від російської пропаганди.
Дружина Зеленського пояснила, чому у 2014 році перепостила російську пропаганду Фото: з вільних джерел

"Сьогодні поширили скріни з моєї сторінки. Скріни 2014 року. Тоді я не знала всіх технічних особливостей ФБ. Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саме посилання - залишити. Не знала, та й не до цих знань було в ті дні. Ми всі були шоковані від того, що відбувалося у нас в країні", - написала Олена Зеленська, повідомляє "Громадське".

Вона зазначила, що намагалась перепостити публікацію одного з користувачів,

"Всіх запрошую на свою сторінку. Подивитися, про що і що я писала тоді. Що репостила. Над чим розмірковувала. Багато - в тому числі з-поміж наших опонентів - саме так і зробили. А потім публічно спростували «новину дня» і вибачилися. За що хочу їм подякувати", - додала Олена Зеленська.

Зазначимо, 20 лютого користувачі Facebook почали поширювати скріншот перепосту Оленою Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews. "Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося у публікації пропагандистів, яку перепостила Олена Зеленська.

Про цей перепост у своєму Telegram-каналі також повідомив президент Петро Порошенко.

Слід зазначити, що переважна більшість публікацій на сторінці Олени Зеленської у 2014 році не є проросійського спрямування. Зокрема, у її Facebook є кілька публікацій, які викривають російську пропаганду.

Нагадаємо, що дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

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20 04 2019 21:12
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