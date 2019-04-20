Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на сайті "Миротворця".
Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
Фото: psb4ukr.org
"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.
Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак лишився в архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
При цьому слід зазначити, що з інших постів того часу на сторінці Зеленської не можна зробити висновок, що вона займала проросійську позицію. На її сторінці того часу є кілька публікацій, які викривають російську пропаганду.
Водночас під оригінальним постом LifeNews багато проукраїнських та іронічних коментарів, його перепостили 1,8 тисяч разів, в тому числі ряд проукраїнських користувачів з метою викрити методи російських ЗМІ.
Нагадаємо, з суботи, 20 квітня, заборонена передвиборча агітація перед другим туром виборів Президента - тобто будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за Володимира Зеленського або Петра Порошенко.
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