Холдинг Ахметова придбав контроль над "Київобленерго"
Нові члени правління не обрані, але в підконтрольних "ДТЕК" електромережних компаніях воно відсутнє, а оперативним управлінням займається генеральний директор, йдеться в "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Наразі до операційного холдингу "ДТЕК Мережі", організованого у 2018 році, входять п'ять підприємств: "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", "ДТЕК Високовольтні мережі", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" .
На початку січня 2019 року "ДТЕК" заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго", що належать групі VS Energy.
В кінці квітня Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго".
В середині травня "ДТЕК" оголосив про закриття операції з придбання 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго" у VS Energy.
"Київобленерго" в 2018 році збільшило чистий прибуток на 6,8% - до 233,16 млн грн, а його виручка зросла на 18% - до 9 млрд 470,99 млн грн.
ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.
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