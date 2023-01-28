ДТЕК розповів, як буде 29 січня із електрикою
У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком; ситуація в Одеській області залишається складною, повідомляє ДТЕК.
Згідно із графіком, "Укренерго" надала нові обмеження споживання електроенергії на наступний день:
Київ (вдень 955 МВт/вночі 669 МВт)
Київщина (вдень 682 МВт/вночі 615 МВт)
Дніпропетровщина (вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт)
Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла.
Нагадаємо, росія нанесла 13-й ракетний удар та 15-ту атаку дронів по енергосистемі України.