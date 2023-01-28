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ДТЕК розповів, як буде 29 січня із електрикою

28 січня 2023, 20:56
ДТЕК розповів, як буде 29 січня із електрикою
Світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком

У неділю, 28 січня, світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключатимуть за графіком; ситуація в Одеській області залишається складною, повідомляє ДТЕК.

Згідно із графіком, "Укренерго" надала нові обмеження споживання електроенергії на наступний день:

Київ (вдень 955 МВт/вночі 669 МВт)

Київщина (вдень 682 МВт/вночі 615 МВт)

Дніпропетровщина (вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт)

Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, росія нанесла 13-й ракетний удар та 15-ту атаку дронів по енергосистемі України

 

енергетикасвітло

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