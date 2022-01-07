ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Це не перша масштабна спроба ворожих кіберзлочинців втрутитися в роботу української енергосистеми. У 2016 році така атака призвела до дестабілізації роботи енергетичної системи та низки розподільчих енергетичних компаній

Цієї п'ятниці на IT-інфраструктура ДТЕК було завдано кібератаку з боку РФ.

IT-інфраструктура ДТЕК зазнала атаки з боку Росії, повідомила пресслужба компанії у п'ятницю, повідомляє "Інтерфак-Україна".

"Мета зловмисників – дестабілізувати технологічні процеси генерувальних та розподільчих компаній та підірвати енергетичну безпеку України, а також поширити через органи державної пропаганди очевидно неправдиву інформацію про роботу компаній і, як наслідок, залишити без електропостачання українських споживачів", - наголосили у компанії.

За її даними, чергову спробу атаки на цифрову інфраструктуру компанії було зафіксовано одночасно з терористичною атакою ракетами Криворізької ТЕС.

"Це не перша масштабна спроба ворожих кіберзлочинців втрутитися в роботу української енергосистеми. У 2016 році така атака призвела до дестабілізації роботи енергетичної системи та низки розподільчих енергетичних компаній", - нагадали у ДТЕК.

Також у березні цього року велику кіберактивність ворога було зафіксовано під час активного просування проєкту Stop Bloody Energy, результатом якого став вихід багатьох великих інвесторів із проєктів енергетичної галузі країни-агресора.

"Особлива активність ворога щодо атак на об'єкти ДТЕК пояснюється жорсткою та проактивною позицією акціонера компанії Ріната Ахметова щодо варварської війни Росії проти України, масштабною допомогою українській армії та підтримкою українців", - зазначили в пресслужбі.

ДТЕК докладає максимум зусиль для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи України під час війни та гарантування безперебійного електропостачання українським споживачам, працює з органами державної влади та міжнародними партнерами, досліджує дії ворожих кіберзлочинців, висновками та досвідом допомагає посилювати ІТ-безпеку країни.