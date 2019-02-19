ДТП на Полтавщині: четверо загинули, двоє - у важкому стані вто їхало з Варшави до Запоріжжя. На місці знаходиться слідчо-оперативна група

Під Лубнами у Полтавській області мікроавтобус вдарився у колесовідбійник, внаслідок аварії загинули четверо людей та ще двоє перебувають у важкому стані.

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Про це Українській правді повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, повідомляє "Українська правда". "Під Лубнами (автодорога Київ-Харків, 188 км) мікроавтобус Фольксваген, сполученням Київ-Запоріжжя, рухаючись у бік Полтави, вдарився в колесовідбійник, злетів із траси та перекинувся", - розповів прес-секретар. Унаслідок зіткнення загинули троє людей, ще одна жінка пізніше померла у лікарні. Ще двоє людей – тяжко травмовані. Подія сталася близько 18:00. Авто їхало з Варшави до Запоріжжя. На місці знаходиться слідчо-оперативна група. За фактом аварії внесено відомості до ЄРДР за ч.3. ст.286 ККУ. Нагадаємо, що у четвер ввечері, 14 лютого, на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Kia на великій швидкості влетів у Nissan і відправив його в стовп. Дівчина-водій позашляховика дивом уникла серйозних травм.

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