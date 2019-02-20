ДТП на Полтавщині: помер п'ятий пасажир мікроавтобуса, водій - у реанімації
У мікроавтобусі "Volkswagen", який рухався у бік Харкова до Запоріжжя з Варшави, перебувало 6 осіб, повідомляє прес-служба поліції Полтавщини.
"Внаслідок ДТП 3 осіб загинули на місці події, ще двоє - померли у лікарні. Померлими виявилися мешканці Запорізької області: 29-річний, 34-річний чоловіки та троє жінок (41, 60, 29 років)", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що водій автомобіля перебуває у лікарні.
Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих та травмованих, з’ясовують обставини та причини аварії.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).
Нагадаємо, що у четвер ввечері, 14 лютого, на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Kia на великій швидкості влетів у Nissan і відправив його в стовп. Дівчина-водій позашляховика дивом уникла серйозних травм.
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