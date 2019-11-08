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Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих
Під Києвом внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще 13 постраждалих.
Під Києвом трапилася смертельна ДТП ДСНС

11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті ДТП загинули двоє людей та постраждали 13, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Фото: @dtp.kiev.ua

Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих. Від ДСНС залучено вісьмох чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, що у Полтаві виявили водія, в крові якого було 3,17 проміле алкоголю.

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