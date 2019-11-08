У Полтаві виявили водія, в крові якого було 3,17 проміле алкоголю
Патрульні поліцейські в Полтаві виявили водія, у якого в крові було 3,17 проміле алкоголю, повідомляє "LB".
Фото: Патрульна поліція Полтавської області.
10 серпня близько 13 години дня поліцейським надійшов виклик про ДТП на вулиці Довженка - водій ВАЗ 2105 не надав переваги автомобілю Daewoo Lanos.
Зіткнення було незначним, пошкоджень майже не було, тому водій Daewoo збирався продовжити рух. Останньої миті він зауважив, що від іншого учасника несе алкоголем. Чоловік викликав патрульних і не дозволив водієві "ВАЗа" покинути місце ДТП.
Поліцейські запропонували чоловікові пройти тест на сп'яніння. Результат показав, що вміст алкоголю в його крові перевищує допустиму норму більш ніж у 16 разів - 3,17 проміле.
За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння). Також винесли протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем без необхідних документів).
Від оформлення ДТП водії відмовилися.
Нагадаємо, що раніше у Полтаві чоловік вистрелив в охоронця кафе за зауваження.
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