CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Полтаві невідомий чоловік двічі вистрілив в охоронця кафе "Ботанік", який вимагав не справляти природних потреб на вулиці поблизу закладу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Полтаві чоловік вистрелив в охоронця кафе за зауваження, - ВІДЕО
Убивця поранив охоронця, а потім холоднокровно вистрілив у нього і спокійно пішов
Фото: gettyimages.com
Невідомий вистрілив двічі - один раз у спину, коли охоронець почав утікати. Потім підійшов до лежачого і зробив ще один постріл. Після цього спокійно покинув місце злочину, повідомляє регіональне управління поліції.
Пораненого охоронця 1979 року народження в несвідомому стані доправили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Станом на сьогодні він не отямився.
Поліція почала досудове розслідування за фактом замаху на вбивство. Стрільця оголошено в розшук.
Нагадаємо, що у місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти.
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