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У Полтаві чоловік вистрелив в охоронця кафе за зауваження, - ВІДЕО

Убивця поранив охоронця, а потім холоднокровно вистрілив у нього і спокійно пішов
У Полтаві невідомий чоловік двічі вистрілив в охоронця кафе "Ботанік", який вимагав не справляти природних потреб на вулиці поблизу закладу.
У Полтаві чоловік вистрелив в охоронця кафе за зауваження, - ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Невідомий вистрілив двічі - один раз у спину, коли охоронець почав утікати. Потім підійшов до лежачого і зробив ще один постріл. Після цього спокійно покинув місце злочину, повідомляє регіональне управління поліції.

Пораненого охоронця 1979 року народження в несвідомому стані доправили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Станом на сьогодні він не отямився.

Поліція почала досудове розслідування за фактом замаху на вбивство. Стрільця оголошено в розшук.

Нагадаємо, що у місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти.

 
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