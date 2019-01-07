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У Вишгороді чоловік влаштував стрілянину: не сподобались зйомки програми "СТБ"

Під час інциденту люди не постраждали
У місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти по землі.
У Вишгороді чоловік влаштував стрілянину: не сподобались зйомки програми "СТБ" Фото:Нацполіція

"Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі "ритуали" провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю", - повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Під час інциденту люди не постраждали.

Правоохоронці, які прибули на місці події, вилучили стартовий пістолет, набої та гільзи. 

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження.

"Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок такої телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, що військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині загинув внаслідок отримання вогнепального поранення.

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01 07 2019 16:20
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