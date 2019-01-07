У Вишгороді чоловік влаштував стрілянину: не сподобались зйомки програми "СТБ"
"Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі "ритуали" провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю", - повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Під час інциденту люди не постраждали.
Правоохоронці, які прибули на місці події, вилучили стартовий пістолет, набої та гільзи.
За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження.
"Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок такої телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, що військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині загинув внаслідок отримання вогнепального поранення.
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