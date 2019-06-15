Військовий з необережності застрелив колегу на Львівщині

"За попередньою інформацією, 9 червня військовослужбовець порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок, що призвело до несанкціонованого пострілу"

Військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині загинув внаслідок отримання вогнепального поранення.

"За попередньою інформацією, 9 червня військовослужбовець порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок, що призвело до несанкціонованого пострілу та вогнепального поранення іншого військовослужбовця", - зазначили у прес-службі ДБР.

Після отриманої травми військовий помер.

Солдату повідомлено про підозру за ч.2 ст.414 КК (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

11 червня підозрюваного взято під варту, досудове розслідування триває.

"У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років", - повідомили у Держбюро.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.