Лікарі не можуть дістати кулю з черепа пораненого хлопчика, - бабуся постраждалого

"Вони по-своєму пояснюють, але це страшне. Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку"

Наразі лікарі не можуть дістати кулю з черепа 5-річного хлопчика, якого поранили, коли він гуляв біля дому у Переяславі-Хмельницькому.

За її словами, оперував дитину завідувач лікарні, але до рідних виходив не він, а його асистент і лікар з реанімації, повідомляє "Громадське".

"Вони по-своєму пояснюють, але це страшне. Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила усю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, певно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки й повністю все повичищали. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було", - сказала бабуся пораненого хлопчика.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва.

Наразі основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.