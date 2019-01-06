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Дитина в Київській області дістала вогнепальне поранення голови

"Встановлено, що травму дитина отримала у дворі за місцем проживання в місті Переяслав-Хмельницький."
У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик отримав кульове поранення в голову. Він у реанімації.
Дитина в Київській області дістала вогнепальне поранення голови Фото: npu.gov.ua

"Встановлено, що травму дитина отримала у дворі за місцем проживання в місті Переяслав-Хмельницький. Зараз хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі", - повідомили в Нацполіції Київської області.

У дитини важке поранення голови, відкрита черепно-мозкова травма.

У поліції заявили, що хлопчик отримав травму голови в результаті випадкового пострілу.

Поліцейським вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть про це свідчити, йдеться в повідомленні.

Також встановлено осіб, які можуть бути причетні до завдання травми хлопчикові.

Зараз тривають спільні процесуальні дії поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань та прокуратури області.

Оновлення. Прес-служба ДБР повідомила, що до поранення дитини можуть бути причетні двоє співробітників Переяслав-Хмельницького відділу поліції.

Слідчі Бюро збираються затримати їх згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу. Їм готують підозру в замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.

Нагадаємо, що українку, затриману у Грузії за спробу "продати" десятьох дітей.

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01 06 2019 18:58
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