Дитина в Київській області дістала вогнепальне поранення голови
"Встановлено, що травму дитина отримала у дворі за місцем проживання в місті Переяслав-Хмельницький. Зараз хлопчик перебуває в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі", - повідомили в Нацполіції Київської області.
У дитини важке поранення голови, відкрита черепно-мозкова травма.
У поліції заявили, що хлопчик отримав травму голови в результаті випадкового пострілу.
Поліцейським вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть про це свідчити, йдеться в повідомленні.
Також встановлено осіб, які можуть бути причетні до завдання травми хлопчикові.
Зараз тривають спільні процесуальні дії поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань та прокуратури області.
Оновлення. Прес-служба ДБР повідомила, що до поранення дитини можуть бути причетні двоє співробітників Переяслав-Хмельницького відділу поліції.
Слідчі Бюро збираються затримати їх згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу. Їм готують підозру в замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.
Нагадаємо, що українку, затриману у Грузії за спробу "продати" десятьох дітей.
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