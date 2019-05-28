Українку, затриману у Грузії за спробу "продати" десятьох дітей - судитимуть
"За результатами постійного моніторингу умов перебування дітей у прийомних сім‘ях, визначених органом опіки Грузії, та їх відвідання консулом, маємо підстави стверджувати, що діти перебувають в умовах, яких потребують діти такого віку. Але вони мали б перебувати в домашньому середовищі", - зазначив Кирилич, повідомляє "Українська правда".
Він додав, що МЗС працює над питанням забезпечення правових підстав передачі дітей в Україну, їх бабусі.
Також Кирилич повідомив, що засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
"Важливо спільно з адвокатом сформувати переконливу доказову базу невинуватості громадянки України і довести це в суді", - зауважив він.
Консул відвідав затриману у закладі тримання.
"Затримана не висловлювала скарг на умови тримання чи порушення її прав", - повідомив представник МЗС України.
Нагадаємо, що 24 квітня в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.
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