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Українку, затриману у Грузії за спробу "продати" десятьох дітей - судитимуть

"Важливо спільно з адвокатом сформувати переконливу доказову базу невинуватості громадянки України і довести це в суді"
Міністерство закордонних справ України працює над забезпечення правових підстав для повернення в Україну 10 дітей, матір яких було затримано у Грузії та порушено кримінальну справу за статтею "торгівля людьми".
Українку, затриману у Грузії за спробу "продати" десятьох дітей - судитимуть Фото: з вільних джерел

"За результатами постійного моніторингу умов перебування дітей у прийомних сім‘ях, визначених органом опіки Грузії, та їх відвідання консулом, маємо підстави стверджувати, що діти перебувають в умовах, яких потребують діти такого віку. Але вони мали б перебувати в домашньому середовищі", - зазначив Кирилич, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що МЗС працює над питанням забезпечення правових підстав передачі дітей в Україну, їх бабусі. 

Також Кирилич повідомив, що засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня. 

"Важливо спільно з адвокатом сформувати переконливу доказову базу невинуватості громадянки України і довести це в суді", - зауважив він. 

Консул відвідав затриману у закладі тримання.

"Затримана не висловлювала скарг на умови тримання чи порушення її прав", - повідомив представник МЗС України.

Нагадаємо, що 24 квітня в Грузії правоохоронці затримали громадянку України, яка разом з 10 дітьми потрапила на грузинську територію з Росії. Жінка затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.

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28 05 2019 10:36
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