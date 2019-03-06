Поранений патрульними хлопчик помер у лікарні

Дитина перебувала у вкрай тяжкому стані, медики підтримували життя хлопчика протягом двох діб

У київській лікарні помер п'ятирічний Кирилко, який отримав вогнепальне поранення в голову в Переяславі-Хмельницькому.

Дитина перебувала у вкрай тяжкому стані, медики підтримували життя хлопчика протягом двох діб, але не змогли витягнути кулю, повідомляє "Прямий".

Раніше стало відомо, що підозрюваним поліцейським пом'якшили підозру із замаху на вбивство на хуліганство і заподіяння тілесних ушкоджень через необережність.

Нагадаємо, що 1 червня в Київській області 5-річний хлопчик у результаті пострілу отримав тяжке поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Поліція встановила, що травму дитина отримала в результаті випадкового пострілу у дворі за місцем проживання в місті Переяслав-Хмельницький.