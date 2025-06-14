ДТП у Франції: загинули троє українців

Також відомо про травмованих дітей.

Пізно ввечері в п'ятницю президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед чотирьох загиблих у ДТП у Франції, з них троє громадян України.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога", - йдеться у пості.

Зеленський додав, що МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.

Українська делегація надають сприяння українцям та підтримують зв’язок із родинами постраждалих.

"Понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям.

Це справжній вияв французької солідарності. Знаю, що офіс Президента Франції Емманюеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади.

Мої співчуття всім родинам постраждалих. Ми всі молимося за збереження життів та якнайшвидше одужання поранених дітей", - додав глава держави.

Глава держави подякував французькому уряді за масштабне залучення рятувальних служб.

Пізніще у Франці уточнили, що четверо дорослих, а саме троє жінок і один чоловік, загинули в результаті ДТП автобуса з українцями у французькому департаменті Сарт.

Вчора ми повідомляли, що у Франції внаслідок ДТП загинуло четверо людей і ще 30 травмовано: в автобусі були українці.